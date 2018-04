SAS commande 50 A320neo supplémentaires

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mardi avoir commandé 50 Airbus A320-neo supplémentaires en vue d'harmoniser sa flotte court et moyen-courrier qui ne comptera plus que ces appareils du constructeur européen à l'horizon 2023. Dans le détail, la commande se décompose entre l'achat de 35 avions pour un prix catalogue (avant rabais accordés par l'avionneur) proche de 4 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) et la location-bail de 15 autres appareils, a indiqué SAS dans un communiqué. Attendue depuis plusieurs mois, elle comporte une option pour cinq autres A320-neo. Livrables entre 2019 et 2023, ces Airbus s'ajouteront aux 30 appareils du même type déjà commandés par SAS et remplaceront progressivement les Boeing 737 et A320 d'ancienne génération actuellement en exploitation. La compagnie scandinave ambitionne ainsi de disposer d'une flotte court et moyen-courrier totalement homogène en 2023, plus facile et moins chère à entretenir. En 2012, elle exploitait encore six types différents d'appareils en Europe, compliquant lourdement ses opérations. Après plusieurs années difficiles dues notamment à la concurrence agressive de la low-cost Norwegian, la compagnie est aujourd'hui en cours de guérison: pour l'exercice annuel clos en octobre, elle a dégagé un bénéfice imposable, hors exceptionnels, frôlant les 2 milliards de couronnes (196,7 millions d'euros). bur-phy/pan