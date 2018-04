JetBlue motorisera tous ses A320neo de PW1100G-JM de Pratt & Whitney

JetBlue a opté pour une flotte A320neo avec une motorisation unifiée. La compagnie américaine a annoncé le 5 avril qu'elle s'était accordée avec Pratt & Whitney pour amender leur accord de 2012 et y intégrer 45 appareils supplémentaires. Ainsi, la totalité de ses A320/321neo sera motorisée par les PW1100G-JM.



L'accord initial portait sur la motorisation des quarante premiers appareils de la commande. Désormais, il concerne les 85 appareils de la famille A320neo et intègre treize moteurs de rechange. Il s'accompagne par ailleurs d'un contrat EngineWise, qui confie la maintenance des PW1100G-JM au motoriste sur une base à l'heure de vol.



JetBlue attend ses 85 A320neo et A321neo à partir de 2019 et détient la possibilité de convertir une partie de ses A321neo en A321neoLR. Elle devait initialement les réceptionner à partir de 2018 mais les problèmes rencontrés avec les moteurs et les retards de livraison liés ont poussé JetBlue à réaménager sa commande pour convertir trois A321neo en A321ceo et repousser de quatre ans la livraison de treize autres A321neo.



Depuis cette décision, prise au printemps 2017, Pratt & Whitney a apporté plusieurs correctifs à ses moteurs mais l'un des derniers (apporté au compresseur haute pression pour augmenter sa durée de vie) a entraîné des dysfonctionnements sur certains moteurs et a entraîné une nouvelle suspension des livraisons des A320neo propulsés par PW1100G-JM - 98 moteurs étaient affectés dont 43 étaient entrés en service. Celles-ci devraient reprendre dans le courant du mois d'avril.