Le SCAF franco-allemand bientôt prêt à être lancé

Un acte « structurant », répondant au nom barbare de « high level command operational requirements document », pourrait faire l'objet d'une signature entre les autorités françaises et allemandes. Il résumerait les besoins militaires conjoints avant l'élaboration d'une feuille de route plus précise concernant le calendrier, la stratégie de coopération et le partage industriel. Celle-ci pourrait être achevée dès la mi-2018.



« Les choses ont bien avancé depuis la signature le 13 juillet dernier », indique-t-on au ministère des armées, « il faut à présent que ça se décline en volet industriel ». Si le gouvernement allemand a semble-t-il déjà commencé à travailler avec Airbus, en France, les travaux préparatoires avec les industriels (Thales, Dassault, MBDA...) devraient être lancés incessamment sous peu - même si des personnels de l'avionneur européen se rendent déjà régulièrement chez certains partenaires français pour travailler sur ce sujet. L'idée serait d'opérer une « rejointe » des deux pays en 2019, afin de débuter la répartition industrielle du futur programme, qui devrait en toute logique disposer d'une maîtrise d'ouvrage unique.



Si les options entre aéronef piloté ou piloté à distance sont encore ouvertes, il s'agit, en revanche, de pouvoir proposer un système « ITAR-free », dans une logique de vente à l'export, et surtout de « trouver un chemin commun » sur les questions d'exportation, aussi bien d'armement que de composants - l'Allemagne étant notoirement moins souple que la France à ce sujet.



Pensé en premier lieu en bilatéral, le SCAF pourrait à l'avenir intégrer d'autres pays, même si la priorité est donnée à la « stabilisation » d'un modèle franco-allemand, avant d'inviter des nations supplémentaires, telles que l'Espagne par exemple, à s'agréger au programme.



Le programme - qui ne devrait être formellement lancé qu'à l'horizon 2025, pour des livraisons prévues à partir de 2040 - semble également afficher l'ambition de « détourner » l'Allemagne d'un achat de F-35 : « L'Eurofighter ne sera pas remplacé par le F-35 », assène-t-on du côté du ministère, « le cadre de coopération éloigne de facto le F-35 ».



