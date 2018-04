SpiceJet fait confiance à ExpliSeat

ExpliSeat fait son entrée chez un nouveau client de taille : SpiceJet. La compagnie indienne a choisi d'équiper une partie de sa flotte des TiSeat E2 de la société française, devenant ainsi leur cliente de lancement. Ils seront installés sur dix 737NG actuellement en service et 25 Q400 dont elle attend la livraison. ExpliSeat estime que les gains en poids atteindront 1,3 tonne sur 737 et 400 kg sur Q400.



« Ce contrat confirme notre capacité à déployer le TiSeat E2 sur plusieurs modèles d'avions pour des compagnies aériennes majeures », relève Benjamin Saada, président d'Expliseat.



Protégé par 58 brevets internationaux et officiellement lancé en février, le TiSeat E2 est la version de série du Titanium Seat NEO, conçu en partenariat avec le Peugeot Design Lab pour répondre aux besoins des compagnies aériennes sur des vols de plus de cinq heures. Contrairement au premier modèle (le TiSeat E1), il est notamment doté d'un dossier inclinable.



Plus personnalisable que son prédécesseur - offrant la possibilité de choisir ses mousses, d'installer un IFE ou des prises -, il reste basé sur la structure alliant titane et fibre de carbone, qui fait toute la spécificité du produit ExpliSeat et lui permet d'être 60% plus léger que ses concurrents.