Le Qatar choisit Safran pour motoriser ses NH90

Une bonne nouvelle pour un hélicoptériste est souvent une bonne nouvelle pour un motoriste. Deux semaines après la vente (attendue de longue date) de 28 hélicoptères NH90 au Qatar, Safran Helicopter Engines a annoncé avoir remporté la motorisation des appareils le 28 mars. Le motoriste français a également signé un contrat pour les seize H125 achetés en parallèle pour la formation des pilotes qatariens.



Les NH90 - seize TTH de transport tactique et douze NFH de lutte anti-surface et anti-sous-marine - seront donc motorisés par des RTM322. Safran, qui équipe déjà 80 % de la flotte mondiale de NH90, renforce donc encore un peu sa position face au T700-T6E de General Electric.

Le Qatar a néanmoins opté pour le RTM322-01/9A, version dotée d'une puissance accrue de 7 % par rapport au RTM322-01/9 standard. Ce choix tient aux conditions climatiques très chaudes auxquelles seront confrontés les appareils. Le surcroit de puissance leur permettra de préserver leurs capacités d'emport.



Les seize H125 de la Qatar Armed Forces Air Academy seront équipés d'Arriel 2D, également fournis par Safran Helicopter Engines. Au contraire du RTM322 et du T700-T6E pour le NH90, c'est la seule motorisation disponible pour cet hélicoptère.