Air France intègre la coentreprise entre KLM et Kenya Airways

Air France a inauguré sa nouvelle ligne entre Paris et Nairobi avec l'entrée en vigueur du programme été IATA le 25 mars. Ce faisant, elle a intégré la coentreprise que KLM et Kenya Airways ont fondée en 1995.



La liaison d'Air France sera réalisée trois fois par semaine en 787. Mais grâce à Kenya Airways, qui relie les deux capitales quotidiennement, elle pourra proposer dix liaisons hebdomadaires à ses passagers (un accord de partage de code était déjà en vigueur auparavant). A cette offre s'ajoutent les quatorze liaisons par semaine de KLM et la compagnie kenyane assurent entre Nairobi et Amsterdam.



Air France gagnera ainsi surtout un accès facilité au réseau régional de Kenya Airways.