Air France : majorité de vols court et moyen-courriers assurés jeudi, 100% de long-courriers

Air France prévoit de maintenir 75% de ses vols moyen-courriers de et vers Paris-Roissy et 60% des court-courriers à Orly ainsi que des transversales province, pendant la grève de contrôleurs aériens jeudi, a annoncé un porte-parole à l'AFP. La compagnie aérienne prévoit par ailleurs de maintenir 100% de ses vols long-courriers, a-t-il ajouté en précisant que des retards et annulations de dernières minutes n'étaient pas à exclure. Air France met en place des mesures commerciales pour permettre aux clients de reporter leur voyage prévu jeudi, sans frais. Ils peuvent avancer leur voyage au 21 mars, ou le reporter entre le 25 et le 28 mars inclus, a précisé un porte-parole. La Direction générale de l'aviation civile a indiqué que 30% des vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Beauvais seraient annulés jeudi. Outre la défense de la fonction publique qui mobilise les fonctionnaires jeudi, l'USAC-CGT, premier syndicat de l'Aviation civile et deuxième parmi les contrôleurs aériens, a déposé un préavis de grève spécifique concernant les effectifs à la DGAC. Le syndicat évoque un trafic aérien en hausse de "10%" et une baisse d'effectifs du même ordre. Air France n'a en revanche pas encore dévoilé ses prévisions de vols pour vendredi, alors que 11 syndicats de la compagnie aérienne, tous métiers confondus, appellent à cesser le travail pour obtenir une augmentation générale de 6%, après une première journée de grève le 22 février.