Norwegian veut étendre ses opérations au Canada

Norwegian planifie son expansion dans un nouveau pays : le Canada. Le groupe norvégien a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada la semaine dernière afin d'obtenir le droit de desservir le pays de façon régulière depuis l'Union européenne avec sa filiale irlandaise Norwegian Air International.



L'Office indique avoir rendu un avis favorable et Norwegian n'a plus qu'à attendre l'aboutissement de sa demande de délivrance d'un « document d'aviation canadien » par Transports Canada pour pouvoir lancer ses nouvelles lignes. La compagnie prévoit d'ouvrir la première le 23 juillet prochain.



Norwegian peut virtuellement lancer ses opérations de partout en Europe, ayant des 737 MAX capables de traverser l'Atlantique depuis l'Irlande par exemple et une belle flotte de 787 appelée à s'enrichir de onze nouveaux appareils en 2018. Elle devrait d'ailleurs étoffer sa base parisienne de deux appareils prochainement.



Elle a d'ailleurs quelques défis à relever sur sa base de Paris puisque la filiale d'IAG, Level, va s'y installer, elle aussi au mois de juillet, pour desservir en low-cost Fort-de-France et Pointe-à-Pitre - des lignes qui font depuis longtemps partie des projets de Norwegian et qui n'ont été ralentis que par l'absence d'appareils pour les exploiter -, New York mais aussi Montréal...