Le groupe FLC souhaite commander 24 Airbus A321neo pour Bamboo Airways

Le groupe FLC a annoncé le 6 mars la conclusion d'un protocole d'accord avec Airbus, portant sur l'acquisition de 24 A321neo. Les appareils permettront au groupe vietnamien de lancer les opérations de sa filiale Bamboo Airways, un événement attendu pour la fin de l'année 2018. Les livraisons devraient débuter rapidement et se poursuivre jusqu'en 2025.



L'accord comprend quelques clauses spécifiques, par exemple la proposition d'Airbus d'appuyer la demande de la future compagnie pour l'obtention de sa licence et la garantie d'accorder une priorité aux livraisons de Bamboo Airways entre 2022 et 2025.



Bamboo Airways devrait être une compagnie hydride, qui prévoit de lancer des liaisons domestiques et internationales en dehors des grands hubs, au départ des villes secondaires du Vietnam. Elle se donne ainsi la vocation de soulager les grands aéroports et de désenclaver les régions, le tout pour augmenter le potentiel touristique du pays.



C'est également dans cette optique qu'elle a indiqué qu'elle pourrait par la suite s'engager sur 24 A321neoLR, qui lui permettront de lancer des liaisons plus longues.