Boeing va allonger la vie des Super Hornet de l'US Navy

Les avions de combat embarqués F/A-18E/F de l'US Navy vont bénéficier d'une cure de jouvence dans les prochaines années. Le Naval Air Systems Command (Navair) a notifié un contrat de 73 millions de dollars à Boeing, le 28 février, pour la rénovation d'un premier lot de quatre appareils. Le travail commencera en avril prochain et devra être achevé d'ici avril 2020. Ce premier accord sera suivi d'avenants réguliers sur les dix prochaines années pour le rétrofit de l'ensemble du parc de l'aéronavale américaine, soit 568 Super Hornet. Le chantier devrait s'étendre tout au long de la prochaine décennie.



Mark Sears, directeur du programme de Modification de la durée de vie (SLM) des Super Hornet chez Boeing, explique que ce travail permettra essentiellement d'accroître le potentiel des avions de 6 000 heures de vol actuellement à plus de 9 000 heures. Leur durée de vie opérationnelle va ainsi augmenter de plus de 50 %.



Le travail sera d'abord effectué dans les installations de Boeing à St. Louis (Missouri), ainsi qu'à El Segundo (Californie). A partir de 2019, une ligne de production additionnelle sera installée à San Antonio (Texas).



Passage au Block III



L'extension de vie ne sera pas le seul objectif de ce programme. Mark Sears déclare qu'il va aussi être mis à profit pour moderniser les F/A-18E/F : « le SLM va s'étendre pour la conversion du Block II au Block III, le nettoyage et la réinitialisation des systèmes, ainsi que les tâches de maintenance de niveau O (maintenance légère, NDLR) afin de livrer un aéronef plus facile à entretenir, avec une durée de vie prolongée et plus de capacités. Chacun de ces jets volera pendant encore 10 à 15 ans, donc en faire des avions de nouvelle génération est essentiel. »



Le passage au Block III va permettre aux Super Hornet de disposer de nouveaux équipements comme un cockpit modernisé, avec de meilleures capacités à opérer en réseau et des communications améliorées. Son autonomie sera accrue avec l'intégration de réservoirs additionnels dits « conformes » et sa signature radar sera réduite.



Boeing annonce qu'il commencera à installer les premières mises à jour sur les Super Hornet au début des années 2020, pour entamer leur conversion vers le Block III.