AirAsia vend sa société de leasing et 132 appareils à BBAM

Le groupe AirAsia se sépare de sa société de leasing. Cette décision, prise en 2016, s'est concrétisée le 1er mars avec la conclusion d'un accord de vente avec BBAM. Au travers de différentes filiales, le groupe américain va intégrer 132 monocouloirs d'Airbus à son portefeuille et détiendra une option pour acquérir une cinquantaine d'appareils de la famille A320neo supplémentaires. Les appareils rejoindront les flottes de Fly Leasing, Incline Aviation Fund et Nomura Babcock & Brown.



Une importante partie sera reprise par Fly Leasing. La société irlandaise va en effet récupérer 54 appareils et sept CFM56, qui seront loués à ...