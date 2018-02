Zodiac Aerospace entre dans une nouvelle ère avec Safran

Il était une fois un vilain petit équipementier, enlisé dans des problèmes de retard de livraison et de qualité. C'était il y a trois ans. Zodiac Aerospace souffrait : les « profit warnings » se succédaient, Airbus était obligé de stocker ses A350 en attente de sièges et de cabinets de toilette, même chose chez Boeing. Le couperet était tombé aux résultats d'Airbus : Fabrice Brégier, son PDG, fulminant, avait exclu l'industriel du programme A330neo. Peu après, Boeing le mettait à son tour à l'écart, notamment sur le programme 737.



Mais depuis, l'horizon s'éclaircit chaque jour davantage. A l'occasion de la présentation des résultats du groupe Safran, Philippe Petitcolin, son PDG, a annoncé la dernière bonne nouvelle en date, après Optima et des résultats conformes aux attentes : le retour en grâce de l'équipementier auprès de Boeing. « Nous avons signé hier un document avec Boeing qui permet à Zodiac Aerospace de pouvoir être consulté sur l'ensemble de ses produits. Zodiac peut ainsi concourir sur l'ensemble des produits qu'il veut proposer », a-t-il indiqué.



Bien sûr, Yann Delabrière, qui a succédé à Olivier Zarrouati en tant que président du directoire en juin dernier, a su rendre la mariée plus belle et piloter le programme de redressement lancé avant son arrivée. D'un point de vue industriel, Zodiac Aerospace livre aujourd'hui dans les temps, n'a plus que quelques problèmes de qualité à régler et les mesures sont en place pour poursuivre l'amélioration.



Le retour dans les bonnes grâces de Boeing est donc un signal très positif et essentiel envoyé au marché. Mais il ne doit sans doute pas tout aux efforts consentis ces derniers mois et l'aura de Safran à ses côtés a dû fortement peser dans la balance.



Rappelons que Safran a signé l'accord d'acquisition de Zodiac Aerospace au mois de mai et que la première partie de l'OPA et l'OPE vient de s'achever, donnant 88% de participation au groupe. Une seconde phase est en cours et vise à récupérer au moins 7% du capital restant. C'est désormais à Safran que revient la tâche d'achever le redressement financier de l'équipementier, qui a payé très cher le retour à la normalité de ses opérations, et de lui faire retrouver des marges d'avant-crise des sièges, alors au même niveau que celles de Safran actuellement (14-15%).



La tâche n'est pas simple et elle est urgente. Si Zodiac est intégré depuis début février au groupe et que sa direction a été amplement remaniée, les réunions budgétaires ne doivent débuter que la semaine prochaine. Mais l'équipe d'intégration n'a pas attendu pour se mettre au travail, assurer la continuité des opérations, dégager les 200 millions d'euros de synergies annoncées, revoir les processus et éviter tout flottement...



Car le marché n'attend pas lui non plus et les consolidations se succèdent, les grands acteurs ayant décidé de s'intégrer de plus en plus verticalement, que ce soit dans le secteur de la cabine (Airbus avec Airspace, Boeing par sa coentreprise avec Adient sur les sièges d'avion, Rockwell Collins avec l'intégration de B/E Aerospace...), des équipements ou celui des services. Safran n'avait aucune raison d'échapper à la tendance et son mariage avec Zodiac est une bonne nouvelle pour lui, qui réduit son exposition à l'activité propulsion. Quant à Zodiac, vilain petit canard qui touchait le fond il y a trois ans, il revient en numéro 3 aéronautique mondial (hors avionneur) adossé à un Safran, bien décidé à en faire un cygne d'ici deux ans.