Bell Helicopter devient simplement Bell

L'hélicoptériste américain Bell Helicopter, filiale de Textron, a décidé de simplifier sa dénomination commerciale en s'appelant désormais simplement Bell. Cette nouvelle appellation s'accompagne d'un nouveau logo représentant une libellule.



« La libellule peut prendre son essor et se poser partout où elle le souhaite, voler rapidement et efficacement dans toute direction, et planer à volonté. Elle représente le vol parfaitement maîtrisé que Bell s'efforce d'offrir », a annoncé Mitch Snyder, son PDG.



« Bell ne s'est jamais cantonné qu'aux hélicoptères. Depuis 80 ans, notre équipe repousse les limites du vol ; nous voulons maintenant que cette quête soit reconnue » a-t-il indiqué.



Il faut dire que Bell s'est lancé dans de nouveaux types de voilures tournantes ces dernières années, en particulier avec la « Team Valor » pour le nouveau Tiltrotor V-280 qui a décollé pour la première fois en décembre. De nouvelles évolutions sont déjà pressenties, à l'instar de son concept « Urban Air Taxi » qui sera d'ailleurs présenté à Heli-Expo dans les prochains jours.



À ses débuts, l'entreprise fondée par Larry Bell s'appelait Bell Aircraft. On lui doit notamment le P-39 Airacobra, mais surtout les avions expérimentaux X-1 et X-2 pour les vols supersoniques. Les premiers hélicoptères produits en grande série arriveront en 1946 avec la série des Bell 47.