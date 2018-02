Figeac Aéro envisage une implantation en Arabie Saoudite

Figeac Aéro a signé un protocole d'accord avec le NICDP (National Industrial Clusters Development Program), Al Salam Aerospace Industries et AMIC (Advanced Metal Industries Cluster Co) le 27 février, en vue d'établir un nouveau site de production en Arabie Saoudite.



Sa vocation est d'étudier les opportunités que suscite le volet industriel du plan de développement 2030 dans le pays pour créer un site industriel spécialisé dans la production de pièces usinées de précision en aluminium et titane et de sous-ensembles, qui pourraient être commercialisés en commun.



Dr Fadi ben Mohamed Trabzuni, vice-président de TASNEE et directeur général d'AMIC expliqué : « Ce projet [...] reflète parfaitement notre dynamisme local pour la diversification de l'industrie du Royaume, l'industrie aéronautique en particulier. Au travers de ce partenariat, TASNEE entend contribuer activement à la réalisation du plan 2030 qui vise à accroître la contribution du secteur privé et des exportations non pétrolières au PIB. »



L'Arabie Saoudite cherche notamment à développer sa production de métal, par exemple de titane et d'aluminium.



Pour Figeac Aéro, une implantation dans le pays représente une belle opportunité notamment de diversifier ses sources de matières premières.