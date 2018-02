Safran Electrical & Power embarque sur l'ecoDemonstrator de Boeing

Après FedEx ou l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (Jaxa), c'est au tour de Safran Electrical & Power (anciennement Labinal Power Systems) d'embarquer sur la version 2018 de l'ecoDemonstrator de Boeing. L'équipementier français fournira une chaîne électrique complète innovante pour le Boeing 777F qui servira aux campagnes d'essais menées cette année. Celle-ci a été développée en collaboration avec Boeing, dans un temps relativement contraint, afin de pouvoir être testée à bord de l'ecoDemonstrator.



Safran Electrical & Power mettra ainsi en oeuvre plusieurs briques technologiques, qui auront pour but d'améliorer l'efficacité du système électrique, de diminuer les pertes énergétiques et de réduire la masse et l'encombrement des différents éléments qui le composent. Selon Safran Electrical & Power, ces essais permettront d'optimiser l'ensemble du système électrique d'un aéronef dans les prochaines années et de faire un pas supplémentaire vers l'avion plus électrique.



Cette chaîne électrique mise en place comporte des éléments tels qu'un générateur électrique à fréquence variable, à même de réduire de 60 % les pertes énergétiques pour un encombrement et un poids réduits de 15 % par rapport au système actuel du Boeing 777. Il sera associé avec un panneau de distribution électrique qualifié de « Smart », qui intègrera « les fonctions de contrôle, de protection, de supervision et d'enregistrement des performances du réseau électrique ». Il contrôlera notamment le générateur afin d'optimiser le fonctionnement du système. Les systèmes d'interconnexions de l'avion et des moteurs ont été aussi retravaillés avec des câblages spécifiques. Enfin, la cabine intègrera un système de ventilation électrique.



Safran renforce sa présence aux côtés de Boeing



Pour Alain Sauret, président de Safran Electrical & Power, sa société s'inscrit parfaitement dans la démarche de Boeing, qui a lancé son programme ecoDemonstrator en 2011 pour tester en vol de nouvelles technologies à même de réduire l'impact environnemental des avions, en ciblant principalement la consommation de carburant, mais aussi diminuer leurs coûts d'opérations. Il a ainsi déclaré : « Nous fournissons à l'ecoDemonstrator de Boeing une source d'énergie électrique de pointe ainsi qu'une chaîne électrique complète. C'est la parfaite illustration de nos capacités à concevoir les systèmes électriques optimisés de demain. Nous sommes fiers de contribuer à l'effort de développement durable de Boeing. »



Avec cette participation, Safran Electrical & Power entend aussi « démontrer ses capacités dans le domaine de la génération et de la distribution électrique, des moteurs électriques et de l'électronique de puissance » et renforcer sa position auprès de Boeing. Alain Sauret conclut ainsi : « Ce partenariat souligne également qu'un fournisseur sachant proposer un système électrique complet et optimiser les systèmes électriques des aéronefs est un vrai atout pour un constructeur aéronautique. »



Il s'agira de la cinquième itération de l'ecoDemonstrator depuis 2012. Elle sera menée en partenariat par Boeing et FedEx, à bord d'un 777F fourni par le transporteur de fret express. D'une durée de trois mois environ, les essais porteront principalement sur des innovations au niveau de la propulsion, mais aussi de l'avionique afin d'optimiser les opérations et réduire l'impact environnemental de l'aviation.