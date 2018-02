L'ISAE-Supaero renforce sa flotte

Le P68 servira ainsi principalement à l'analyse des facteurs humains et de la neuro-ergonomie dans le pilotage, à l'aide des sciences cognitives ( erreurs humaines » - sont le principal facteur d'accident dans l'aéronautique. Avec ce travail d'analyse, les chercheurs de l'ISAE-Supaero tentent d'élaborer et de tester des pistes de travail pour améliorer les interfaces homme-machine, et donc la sécurité aérienne.



Cet appareil, qui peut accueillir jusqu'à six personnes, est actuellement en cours d'instrumentation. Sa taille, avec la présence d'une soute ventrale, permettra l'embarquement d'un nombre important de capteurs : système oculométrique (« eye tracking »), casques neurophysiologiques, suivi du rythme cardiaque, etc. Les chercheurs pourront ainsi mesurer l'activité cérébrale du pilote en vol réel.



L'avion est doté de fonctions avancées de pilotage automatique et d'un système de positionnement par satellites (GNSS). Il pourra aussi être équipé d'un système pour le pilotage à distance d'un drone ou encore de capteurs expérimentaux pour réaliser des mesures environnementales. Il sera également utilisé comme support pédagogique pour certaines activités d'enseignement ou de formation continue.



L'acquisition du P68 s'est faite avec le soutien de Zodiac Data Systems, qui a signé une convention de mécénat avec l'école et la fondation ISAE-Supaero. La filiale du groupe Zodiac Aerospace fournira l'ensemble du système de télémesures du P68. Les alumni de la promotion Supaero 82 ont également contribué à l'achat de l'avion, avec un don de 90 000 EUR via la fondation. Ils ont ainsi contribué à l'achat de l'avion à hauteur de 14 %.

