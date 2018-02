Nouvelle hausse du budget de la Défense aux Etats-Unis

Le budget requis pour l'US Air Force se monte à 156,3 milliards de dollars, afin notamment de fournir quelques 1,5 millions d'heures de vol pour 8,7 milliards de dollars. Il s'agit de poursuivre les efforts des années précédentes, avec une priorité axée sur la modernisation des matériels.



A cet égard, les livraisons de matériels pour l'année prochaine devraient inclure 77 F-35, 15 KC-46A, 10P-8A, 24 F/A-18E/F, 8 CH-53K, 4 E-2D AHE, 60 AH-64E, 68 UH-60, 7 V-22 et 3 MQ-4. L'US Air Force prévoit par ailleurs de moderniser sa flotte de bombardiers stratégiques en attendant l'arrivée prochaine des B-21 (voir : L'US Air Force modernise ses bombardiers ) et de continuer à explorer les opportunités industrielles dans le domaine des avions légers d'attaque (programme OA-X).