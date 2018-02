Singapore Airshow 2018 : Le Superjet montre ses nouveaux sabres

Les nouveaux « Saberlets » du Superjet 100 de Sukhoi sont à Singapour. L'avionneur russe présente pour la première fois au public les nouvelles extrémités de voilure de son avion régional. Les essais en vol des « Saberlets » du SSJ-100 avaient démarré le 21 décembre dernier à Joukovski. Les nouvelles voilures marginales du Superjet 100 ont été conçues avec le soutien de l'Institut central d'aérohydrodynamique (TsAGI).



Selon SCAC (Sukhoi Civil Aircraft Company), elles devraient permettre de diminuer la consommation de carburant de l'avion régional russe d'au moins 3% tout en améliorant simultanément les performances au décollage et à l'atterrissage de l'appareil, ce qui devrait générer l'intérêt des opérateurs desservant notamment des destinations Hot & High.



Pour SCAC, cela se traduira par un gain opérationnel de l'ordre de 70 000 dollars par appareil et par an. Les « Saberlets » sont proposés en option et pourront être installés sur des appareils déjà livrés (retrofit).



L'amélioration des performances générales du Superjet sont d'autant plus attendues que la concurrence se durcit sur le marché des appareils régionaux, avec l'arrivée prochaine de la seconde génération d'E-Jets (E2) d'Embraer ainsi qu'avec le MRJ japonais, qui viennent évidemment s'ajouter à la famille CSeries de Bombardier déjà en service.



SCAC avait déjà fait certifier la version B100 du SSJ-100 l'année dernière, une variante disposant d'une version plus puissante des réacteurs SaM146 de Powerjet, la coentreprise fondée par Safran Aircraft Engines et NPO Saturn (16 100 livres de poussée).



Sukhoï a déjà produit plus de 150 exemplaires du Superjet et prévoit d'en livrer un nombre similaire au cours des cinq prochaines années.