Air Sénégal confirme sa commande de deux Airbus A330neo

Air Sénégal confirme ses ambitions de développement. La compagnie nationale sénégalaise a concrétisé sa commande pour deux A330neo auprès d'Airbus, le 2 février. La signature de ce contrat intervient au moment de la visite d'Emmanuel Macron, président de la République française, dans le pays. Elle s'est tenue en sa présence, ainsi que celle de son homologue sénégalais, Macky Sall.



Ce contrat définitif fait suite à la conclusion d'un protocole d'accord (MoU) en novembre dernier, lors du salon de Dubaï. Selon les prix catalogue, le montant de cette commande pourrait atteindre plus de 580 M$. La livraison de deux appareils - des A330-900 - est prévue pour 2018.



Selon le communiqué d'Airbus publié lors de la signature du MoU, en novembre, les deux A330neo doivent permettre à Air Sénégal de « développer son réseau de lignes moyen et long-courrier ». Pour Philippe Bohn, directeur général d'Air Sénégal, « cette transaction témoigne des ambitions du Sénégal en matière de croissance économique et s'inscrit dans le cadre de sa stratégie pour la progression du pays vers l'émergence (Plan Sénégal émergent). »