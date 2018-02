UPS commande de nouveau 14 Boeing 747-8F

L'économie américaine a le vent en poupe. UPS a annoncé le 1er février qu'il avait conclu un nouvel accord avec Boeing, portant sur l'acquisition de quatorze 747-8F et quatre 767 cargo. Tous les appareils, neufs, serviront uniquement à augmenter les capacités de l'intégrateur : aucun appareil en service ne sera remplacé.



Les livraisons se feront très rapidement. UPS s'est en effet appuyé sur sa précédente commande d'octobre 2016 (déjà pour quatorze 747-8F) pour définir un calendrier resserré avec Boeing. Ainsi, les trente-deux appareils seront tous livrés d'ici 2022 - trois 747-8F ont déjà été remis à la compagnie en 2017.



UPS explique que l'investissement a d'une part été favorisé par la réforme fiscale de l'administration Trump mais surtout par une demande qui ne cesse de croître. « Nos services d'envoi intra-américains atteignent des niveaux records et le segment international en est à son quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Pour soutenir cette forte demande, nous continuons d'investir dans des capacités aériennes supplémentaires », commente David Abbey, chairman et CEO d'UPS.



« Les nouveaux avions cargo vont nous permettre d'augmenter les capacités sur certaines routes et, par un effet cascade, sur les routes régionales dans le monde entier », ajoute Brendan Canavan, président de UPS Airlines.

Ils vont également fournir deux ans de production supplémentaires à Boeing sur sa ligne de production 747.



UPS exploite déjà quatre 747-8F (aux côtés de treize 747-400F) et 59 767-300F parmi sa flotte de 243 appareils.