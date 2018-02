Les neurosciences au service de la sécurité aérienne

Alors que les erreurs humaines - ou plus exactement les problèmes d'interaction pilotes-systèmes - sont encore le principal vecteur d'accidents dans l'aviation, l'ISAE-Supaero a décidé de lancer en 2004 un laboratoire dédié à l'étude des facteurs humains et de la neuro-ergonomie pour améliorer la sécurité aérienne. Celui-ci réunit une équipe internationale pluridisciplinaire, composée de cinq membres permanents, d'un chercheur associé au CiNet (Center for Information and Neural Networks) japonais, sept doctorants et quatre postdoctorants, et collabore avec la NASA, les universités américaines de Stanford et Drexel, l'université canadienne de Laval.



Frédéric Dehais, enseignant-chercheur en neuro-ergonomie à l'ISAE-Supaero et ...