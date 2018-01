L'aéroport Aimé Césaire, en Martinique, veut atteindre les 2 millions de passagers en 2020

L'aéroport Aimé Césaire de Martinique va entamer en 2018 des travaux d'extension et veut atteindre les "2 millions de passagers en 2020 et 2,5 millions à l'horizon 2030", a annoncé lundi, lors d'une cérémonie de voeux à la presse, le président du directoire de la société gérant l'aéroport. En 2017, le chiffre de 1,9 millions de passagers a été atteint, a indiqué le président du directoire de la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) Frantz Thodiard. 2018 doit marquer le début de travaux d'extension de l'aérogare. Ils permettront d'ajouter "20.000 m2 de plancher supplémentaire aux 24.000 existantx", a-t-il rappelé. "On doit prospecter tous les marchés" pour "développer notre chiffre d'affaires", a souligné le président du directoire, estimant qu'il "pouvait y avoir des opportunités" d'ouverture de trafic, sur les marchés américains, européens, caribéens et même africains. La démarche d'ouverture du ciel a été entamée avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes comme Condor et Norwegian. "En outre, ce sont six villes de province qui vont être reliées à la Martinique en direct via XL Airways en 2018 (Lille, Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille)", a-t-il dit. Et il faudra aussi compter avec la compagnie Level dès septembre entre Paris-Orly et la Martinique.