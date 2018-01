Northrop Grumman passe Heathrow sous IP

Désormais à Londres-Heathrow, ce sera « Loud and clear ». Le 17 janvier, Park Air Systems - filiale britannique de Northrop Grumman dédiée au marché de la gestion du trafic aérien (ATM) - a annoncé avoir procédé à la révision complète du système de communication radio air-sol de l'aéroport pour le compte du National Air Traffic Services (NATS), fournisseur britannique de services de la navigation aérienne.



L'entreprise a notamment procédé à une modernisation des équipements, avec la mise en place de son système Park Air Sapphire. Celui-ci est désormais opérationnel pour tous types d'opérations. C'est la première implémentation du système dans le pays, et elle en appelle d'autres dans plusieurs aéroports britanniques avec la mise en place de plusieurs programmes de remplacement.



Le Park Air Sapphire s'appuie notamment sur la radio Park Air T6 et un système de contrôle MARC Server. Il répond ainsi aux normes d'interopérabilité EUROCAE de voix sous protocole Internet pour l'ATM (ED-137). Les équipes du NATS à Heathrow suivent ainsi la tendance qui se répand en Europe. C'est notamment le cas dans les centres de contrôle en-route, afin de renforcer les communications transfrontalières.