El Al laisse tomber UP

Alors que le grand événement de 2017 pour El Al était le renouveau de sa flotte long-courrier avec la livraison de ses premiers 787, 2018 s'ouvre avec l'annonce de l'abandon de la filiale low-cost UP. El Al a en effet décidé d'harmoniser son produit sur le réseau européen et de s'adapter à sa concurrence. Elle va donc changer sa grille tarifaire pour proposer trois types de billets (Lite, Classic et Flex) et conserver uniquement sa marque El Al à partir du mois d'octobre.



UP avait été lancée en mars 2014 avec la volonté de contre-attaquer face à l'arrivée des ...