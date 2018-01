Turkish Airlines prête à s'engager sur 25 Airbus A350

A l'occasion de la visite officielle du Recep Tayip Erdogan en France le 5 janvier, Turkish Airlines a révélé que « les discussions avaient commencé » avec Airbus pour l'acquisition de jusqu'à 25 A350. Un protocole d'accord a été signé par İlker Aycı, directeur du conseil d'administration de la compagnie, et Tom Enders, président d'Airbus, sous l'oeil des présidents turc et français au palais de l'Elysée.



Turkish Airlines envisage ainsi l'acquisition de vingt A350-900 en commande ferme, assortis d'options sur cinq appareils supplémentaires.



Turkish Airlines avait signé un protocole accord avec Boeing en septembre dernier pour équiper sa flotte d'une vingtaine de Dreamliner (et vingt options), un engagement qui ne fermait pas la porte de la compagnie à l'A350. Au contraire, dès l'annonce de cette entente, celle sur une commande d'A350 était évoquée. « Avec cet accord, nous affirmons notre intention de poursuivre et finaliser l'achat avec Airbus », a commenté İlker Aycı, qui ajoute que l'accord apportera davantage d'activité à l'industrie aéronautique turque.



Important client d'Airbus, Turkish Airlines ne s'était encore jamais engagée pour l'A350. Les appareils viendront soutenir l'expansion de ses opérations, aujourd'hui contraintes par la saturation de l'aéroport Atatürk mais qui devraient pouvoir se développer rapidement avec l'ouverture du nouvel aéroport.