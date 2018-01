L'Airbus A321neo ACF est fin prêt

Le monocouloir le plus capacitaire de la famille A320neo d'Airbus évolue déjà. Moins de deux ans après le vol inaugural de l'A321neo, le premier exemplaire d'une nouvelle version de l'appareil baptisée ACF (Airbus Cabin Flex) vient d'effectuer son roll-out aujourd'hui à Hambourg Finkenwerder. Il s'agit de MSN 7877, immatriculé D-AVZO et propulsé par des LEAP-1A de CFM International. Les premiers essais en vol sont programmés pour le mois prochain, avec une première livraison attendue mi-2018.



Cette nouvelle configuration, aujourd'hui optionnelle mais qui deviendra standard à partir de 2020, permet d'optimiser la cabine de l'A321neo grâce à la modification et au déplacement des différentes portes intermédiaires situées le long du fuselage. Les portes 2 ont ainsi été supprimées, deux paires d'issues de secours de type III rajoutées au milieu de la cabine (une paire activée par défaut) et les portes 3 repoussées de quatre cadres vers l'arrière. Les portes 3 pourront quant à elle être désactivées suivant les besoins des opérateurs.



Pour ce faire, Airbus a été contraint de redessiner pratiquement tous les tronçons intermédiaires du fuselage. Sont ainsi concernés les tronçons 14A et 16A (suppressions respectives des portes 2 et 3) et le tronçon 16 (ajouts de portes de l'ancien tronçon 16A). Le tronçon 15 (section centrale de fuselage) est quant à lui remplacé par un tronçon similaire à celui des A320, avec ses deux paires d'issues de secours sur les ailes.



C'est grâce à la configuration ACF que l'A321neo pourra voir sa capacité maximale portée à 240 sièges, en respectant la réglementation relative à la limitation du nombre de passagers par issue de secours. L'A321neo ACF permettra ainsi d'afficher un gain en consommation carburant de l'ordre de 6% par passager par rapport à une configuration standard monoclasse de 220 sièges. En configuration très dense, la capacité maximale de l'A321neo atteint aussi pour la première fois celle du Boeing 757-200.



La configuration ACF de l'A321neo sera par ailleurs la base de l'A321LR, la future version à long rayon d'action de l'appareil (4000 nautiques - 7400km) attendue à partir de l'année prochaine. L'appareil qui vient de sortir d'usine aujourd'hui à Hambourg arbore d'ailleurs une livrée spéciale qui, avec sa Statue de la Liberté et sa Tour Eiffel, vante bien sa capacité transatlantique.



Une plus grande souplesse pour l'aménagement de la cabine



La configuration Cabin Flex de l'A321neo vient répondre à deux objectifs : d'une part à un besoin en confort accru pour les passagers voyageant en classe à haute contribution - d'ailleurs directement lié à l'augmentation du rayon d'action de l'appareil - et d'autre part à la tendance générale des compagnies aériennes à vouloir densifier leur classe économique, par exemple pour les transporteurs low-cost.



La nouvelle disposition des portes permet ainsi de réduire le nombre de monuments dans la cabine, en particulier au niveau des actuelles portes 2. De plus, à chaque fois qu'une porte sera désactivée en fonction de l'aménagement choisi, la cabine reprendra son aspect classique (garnitures, coffres à bagages), réduisant toute possible discontinuité pour l'espacement des rangées de sièges.



Airbus a ainsi identifié différents aménagements types utilisant la configuration ACF. Le premier est un aménagement spacieux de 165 sièges avec une classe affaires équipée de flat bed à l'avant et d'une cabine économique disposant de rangées plus espacées au centre. Cette configuration, particulièrement tournée vers le long courrier, ne nécessite que l'utilisation d'une des deux paires d'issues de secours au centre de l'appareil. Le deuxième aménagement est plus classique avec une cabine biclasse de 195 sièges. Dans ce cas, l'opérateur pourra simplement utiliser l'une des paires d'issues de secours et les portes 3. Enfin, pour l'aménagement monoclasse à 240 sièges, toutes les portes et issues de secours seront nécessaires. Rappelons que cet aménagement dense, qui nécessite des sièges de type slim seats espacés au pas de 28 pouces, est rendu possible par le réaménagement des cuisines à l'arrière (galley space-flex) et par l'adoption de monuments réduits comme les toilettes Smart-Lav.



Les cabines de la famille A320neo vont également bientôt connaître une nouvelle jeunesse avec l'arrivée de tous les éléments de la cabine Airspace à partir de 2020, offrant une expérience passagers proche de celle rencontrée sur l'A350. Les nouveaux coffres à bagages, plus volumineux, seront même disponibles dès l'année prochaine.