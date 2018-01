La Belgique rejoint le pool MMF

Après avoir signé une lettre d'intention en février 2017, la Belgique a commandé pour Noël un A330 MRTT. L'investissement et évalué à 258 millions d'euros. La Belgique rejoint ainsi officiellement le pool MMF (Multinational multirole transport fleet), dont la flotte commune d'avions ravitailleurs passe de sept à huit exemplaires. Les tankers d'Airbus Defence & Space seront exploités conjointement par les Pays-Bas, le Luxembourg, la Norvège, l'Allemagne et la Belgique à partir de 2020.



Lancé en 2014, le projet vise à mutualiser les moyens de transport et de ravitaillement en vol des pays participants. Les A330 MRTT seront basés à Eindhoven, aux Pays-Bas.



L'Espagne pourrait être le prochain pays à rejoindre le pool MMF.