L'US Air Force lance le programme Gray Wolf

L'armée de l'Air américaine veut un nouveau missile de croisière à bas coût. L' US Air Force Research Laboratory (AFRL) a dévoilé, le 18 décembre, le nom des deux vainqueurs de la compétition lancée en mars pour le programme Gray Wolf. Northrop Grumman et Lockheed Martin se sont vus ainsi notifier un contrat de démonstration technologique de 110 millions de dollars chacun pour la conception, le développement, la fabrication et les essais d'un prototype de missile de croisière « abordable ». Cinq autres industriels avaient participé à la compétition.



Ces premiers contrats de démonstration courent sur plusieurs années. Celui signé avec ...