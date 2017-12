Le V-280 Valor s'envole

Le tiltrotor de nouvelle génération de Bell Helicopter a pris son envol, conformément au calendrier. Le V-280 a effectué son vol inaugural le 18 décembre depuis le site d'Amarillo, au Texas.



La « Team Valor », qui a conçu le V-280, est composée de Bell, Lockheed Martin, General Electric, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lord, Megitt et Spirit AeroSystems. Le tiltrotor dévoilé en 2013 est présenté comme une version améliorée du V-22 Osprey, capable de transporter jusqu'à 14 passagers en plus des quatre membres d'équipage. Il affiche une vitesse maximale de 280 noeuds - d'où son nom - et une autonomie de 500 à 800 nautiques.



Le démonstrateur a été développé dans le cadre du programme Joint Multirole Technology Demonstrator (JMR-TD), en prévision de l'appel d'offres Future vertical lift program, qui vise à doter l'US Army et l'US Marine Corps d'hélicoptères de nouvelle génération, afin de remplacer les UH-60 Black Hawk et UH-1. Son concurrent est issu d'un partenariat entre Sikorsky et Lockheed Martin, qui proposent le SB>1 Defiant, basé sur le concept du X2. Les futurs aéronefs devront être capables de remplir des missions ISR, de lutte anti-sous-marine, de SAR, de MEDEVAC et de transport.