Mission MCO aéronautique : « Il faut que ça vole »

La ministre des Armées Florence Parly a présenté ce 11 décembre sur la BA 105 d'Evreux les conclusions de l'audit stratégique rendu le 30 novembre par Christian Chabbert, récemment revenu à la vie civile après une carrière qui l'a notamment mené à la direction de l'AIA de Clermont-Ferrand et du SIAé.



Quarante-huit pages, 28 recommandations, le rapport se veut concis et précis, offrant un état des lieux de la situation du MCO dans le domaine aéronautique et les axes d'amélioration pour augmenter la disponibilité des aéronefs. Trois mois de travail, qui ont débouché sur quatre chapitres principaux : la gouvernance haute, la transformation de la vision stratégique en contrat, la dimension RH et l'épineuse question du statut du SIAé. Le rapport comprend également six chapitres transverses, évoquant les systèmes d'information, la navigabilité, les interfaces entre le soutien et les programmes (programmes 146 et 148), les ressources humaines d'un point de vue qualitatif, un focus sur les hélicoptères et la manière de conduire la réforme.



« Le rapport a nécessité deux mois de travail analytique, couplé à un mois de travail critique », nous explique le rédacteur Christian Chabbert. « Il s'agissait de faire un état des lieux rapide pour avoir une idée claire du sujet, puis de fixer un cadre de travail pour ne pas se perdre dans les nombreuses thématiques. » Pour sa rétrospective des audits et des enquêtes passés, le rapporteur est remonté jusqu'en 2011, année lors de laquelle l'Inspection générale des finances avait publié un rapport commandité par l'Elysée. Depuis, quelques 300 recommandations ont été émises, 2/3 d'entre elles n'ayant jamais été appliquées.



« Nous avons également pris en compte l'approche économique de la question du MCO », expose l'ingénieur général de l'armement 2ème section, qui précise avoir travaillé sur ces thématiques avec des chercheurs économistes spécialisés dans le MCO à l'université de Rennes. Ceux-ci font partie des 80 personnes auditées, dont « 60% extérieures au ministère ». Parmi celles-ci, la Cour des comptes, les syndicats, notamment du SIAé, les sociétés de MRO (Sabena Technics, AFI, KLM E&M), les constructeurs tels que Dassault Aviation, Airbus et ses entités dédiées, Safran, Thales, Boeing..., certaines ETI, ainsi que des fournisseurs de service, à l'image de Babcock, Ineo ou DCI. Le tout avec le concours du GIFAS, qui a par ailleurs participé indirectement au rapport en fournissant une charte en 10 points sur la situation et la vision industrielle. Des cabinets de consultants et des sociétés de services informatiques, mais aussi des interlocuteurs allemands au sein de la Luftwaffe ou encore britanniques au MoD ont apporté leur expertise et leur point de vue sur le sujet. « Nous sommes également allés voir ce qui se fait dans le MCO terrestre et naval, pour relever ce qui fonctionne bien et s'en inspirer pour l'appliquer au domaine aéronautique. »



Si les recommandations du rapport n'ont pas toutes été rendues publiques, une source évoque des changements à venir dans le domaine de la gouvernance haute avec des responsabilités accrues pour le CEMAA et un renforcement de l'expertise de la SIMMAD. Le statut du SIAé pourrait évoluer, tout comme la répartition des niveaux d'intervention (NT1/2/3) entre les forces armées, les AIA et les industriels.



Un document du ministère évoque la disparition de la SIMMAD au profit d'une nouvelle entité interarmées à partir du 1er mars : la DMAé (Direction de la maintenance aéronautique), une "direction exécutive pour assurer la maîtrise d'ouvrage du MCO aéronautique". Si son périmètre d'action en termes de responsabilité de la performance du MCO ressemble étrangement aux missions de la SIMMAD, les contours de cette nouvelle organisation restent encore à préciser.



Autres pistes d'amélioration, la mise en place de maître d'oeuvre uniques industriels, sans doute avec la multiplication de contrats type GSP (Global support package); la systémisation du travail de plateau industrie/forces armées et des guichets logistiques industriels sur les bases aériennes.



Les premières mesures, "à effet immédiat", dont le contenu n'a pas encore été détaillé, concerneront l'ensemble des flottes d'hélicoptères ainsi que les contrats de MCO à échéance dans les 18 prochains mois.



Enfin, le statut du SIAé nécessitera une " étude complémentaire dans les six prochains mois" pour d'éventuelles évolutions en matière de liberté d'action dans les achats industriels, les partenariats et les ressources humaines - même si le ministère souhaite "consolider le rôle du SIAé comme acteur central du MCO aéronautique".



Charge maintenant au ministère des Armées de se saisir du dossier et d'envisager la suite à donner aux recommandations faites par le rapport, dans le but de lancer un plan de transformation dans un horizon proche. Selon notre source, confirmée par la ministre, une « équipe projet » dédiée sera mise en place début 2018 pour conduire les changements à venir dans le monde du MCO aéronautique.