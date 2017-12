Le Beluga XL sera bientôt sous tension

rollout »). L'objectif est de réaliser les premiers vols l'été prochain.



La livraison des premiers harnais a commencé en octobre 2016. Une fois les derniers installés, Airbus et Safran commenceront une phase de mise au point du système électrique en début d'année prochaine. En tout, celui-ci comprend 64 km de câbles, ainsi que quatre meubles électriques. Le but est que tout le système soit testé et opérationnel pour pouvoir préparer les essais en vol.



Safran Electrical & Power a bénéficié de la communalité du Beluga XL avec l'A330, dont il est dérivé. Il a ainsi pu s'appuyer sur son réseau industriel existant pour ces harnais, qui ne seront produits qu'en très petite série : Airbus prévoit l'assemblage de cinq exemplaires du Beluga XL pour remplacer sa flotte actuelle de Beluga « classiques ».



Benoît Gagey, responsable du programme Beluga XL chez Safran Electrical & Power, détaille ces participations : « Les harnais électriques du fuselage du Beluga XL ont été conçus et produits en collaboration avec les sites de Chihuahua (Mexique), Temara (Maroc), Hambourg (Allemagne), Ajaccio, Villemur-sur-Tarn et Toulouse (France). »



L'entrée en service du Beluga XL est prévue en 2019.





