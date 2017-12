Japan Airlines investit dans un projet Boom Supersonic

La compagnie aérienne japonaise Japan Airlines (JAL) a annoncé mardi un investissement de 10 millions de dollars dans la start-up américaine Boom Supersonic, qui développe un projet de nouveau jet supersonique, successeur du mythique Concorde, censé entrer en service vers 2025. JAL a par ailleurs pris une option d'achat de 20 appareils de Boom Supersonic, sous la forme d'une pré-commande, est-il précisé dans un communiqué commun des deux sociétés. Déjà soutenue par Virgin Galactic, la société de tourisme spatial du milliardaire britannique Richard Branson, la start-up Boom propose de construire un jet supersonique de nouvelle génération capable de voler à Mach 2,2 (près de 2.700 km/h), contre Mach 2 pour l'avion franco-britannique Concorde, qui a cessé de voler en 2003, et environ 900 km/h pour les avions de ligne long-courriers actuels. Un tel jet, conçu pour une cinquantaine de passagers, serait ainsi capable d'effectuer un trajet New York-Londres en 3H15 au lieu de 7H actuellement, pour un prix proche de celui d'un vol actuel en classe affaires, promet la start-up sur son site internet. "Alors que de nouvelles technologies changent significativement nos vies, les durées de trajet dans le trafic aérien sont restées relativement constantes", soulignent les deux sociétés. "A travers ce partenariat, nous espérons contribuer à l'avenir des vols supersoniques pour faire gagner plus de temps à nos précieux clients, tout en mettant l'accent sur la sécurité des vols" explique le président de JAL, Yoshiharu Ueki, cité dans le communiqué. Boom a été fondé en 2014 et est basé à Denver, dans le Colorado (ouest des Etats-Unis).