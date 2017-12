La Marine défend l'idée d'un second porte-avions

Le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Christophe Prazuck, a défendu lundi "l'ambition de deux porte-avions" pour la France, qui permettraient d'assurer une "permanence à la mer", alors que la prochaine Loi de programmation militaire (2019-2025) est en cours d'élaboration. "L'ambition de deux porte-avions, la permanence d'un porte-avion (en mer, ndr), peut être une ambition pour notre pays", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de défense. "C'est un outil militaire incomparable et c'est un outil politique, qui permet d'entraîner nos partenaires européens", a fait valoir l'amiral, en rappelant que "le Charles de Gaulle est allé frapper Daech (acronyme arabe du groupe Etat islamique, ndr) trois fois, chaque fois il était accompagné par une frégate belge, une frégate allemande, britannique ou italienne". Le "Charles de Gaulle", seul porte-avions français, subit depuis février à Toulon une vaste rénovation longue de 18 mois, qui doit redonner une seconde vie à ce bâtiment pour les 20 prochaines années. Mis en service en 2001, il avait déjà été immobilisé une première fois en 2007. Selon l'amiral Prazuck, une dizaine de pilotes de l'aéronavale iront s'entraîner sur un porte-avions américain en avril-mai, avant une première sortie à la mer du Charles de Gaulle "en milieu d'année", qui permettra la reprise de l'entraînement du groupe aéronaval. La Marine table sur "une qualification de l'ensemble début 2019" avant le retour du porte-avions en opération. "Quinze ou vingt ans avant le retrait du service actif du Charles de Gaulle, la question de savoir par quoi on va le remplacer se pose aujourd'hui, avec quel avion, quel drone de combat?", a argumenté le chef d'état-major de la Marine, en évaluant le coût des études pour le renouvellement du porte-avions à "quelques centaines de millions" d'euros. "La deuxième question, c'est: a-t-on l'ambition de revenir à la situation qu'on a connue jusqu'en 1997, c'est-à-dire avoir une permanence de porte-avions?" avec toujours un à la mer quand l'autre est en rénovation, s'est-il interrogé. Jusqu'à cette date, la France disposait de deux porte-avions, le "Foch" et le "Clémenceau". Au premier semestre 2018, la loi de programmation militaire déclinera les moyens alloués aux armées de 2019 à 2025 en fonction de leurs missions. Son laboration donne lieu à un intense lobbying de la Marine, de l'armée de l'Air et de l'armée de Terre en faveur de leurs besoins respectifs.