DHL met en service le 1er Airbus A330-300P2F

DHL attend huit exemplaires de l'appareil et détient également des options pour faire convertir une dizaine d'appareils supplémentaires. Ils seront mis en service sur le réseau Asie Pacifique pour répondre à la croissance de la demande en transporteur de fret express, conférant une capacité et une efficacité accrue au groupe allemand. L'A330-300P2F (Passenger to Freighter) est en effet particulièrement adapté aux opérations des intégrateurs et des compagnies aériennes de transport de messagerie et de colis express qui ont besoin de volume - l'autre version disponible pour le programme de conversion, l'A330-200P2F convenant davantage aux chargements haute densité sur de plus longues distances, à charge marchande équivalente (59 tonnes).



Le premier A330-300P2F porte le MSN 116 et vient de la flotte de Malaysia Airlines. Parmi les modifications qu'il a subies, on compte évidement l'ajout d'une porte de chargement latérale (large de 141 pouces - 3,58 mètres - et haute de 101 pouces - 2,56 mètres) et d'un plancher renforcé, tandis que les portes 2, 3 et 4 ont été condamnées et les hublots remplacés par des bouchons. Un nouveau rideau de séparation antifumée rigide compatible 9G a été installé et l'appareil est également doté d'une nouvelle zone à l'avant pouvant accueillir quatre modules dédiés au courrier, d'un galley complet et d'une cabine de toilette. Il est enfin équipé d'un système de chargement motorisé Ancra, d'un compartimentage de classe E et d'un système de détection de fumée.



Le programme A330P2F a été lancé en 2012 à l'occasion du salon aéronautique de Singapour mais l'A330-300P2F a dû attendre l'édition 2016 du salon de Farnborough pour officialiser son premier client. Le chantier de modification avait démarré dans la foulée de l'annonce, dès juillet 2016. Celui-ci a été conduit par EFW, responsable de l'industrialisation et de la commercialisation, ST Aerospace assumant la direction du programme dans sa phase d'ingénierie et les demandes de modification de certificat auprès de l'EASA et de la FAA. Airbus agit en tant qu'OEM et fournit le support associé.





