Ludovic Ott : « Il y a une séquence nécessaire avant l'usine du futur »

Ludovic Ott est cogérant et cofondateur de GeoLean, entreprise spécialisée dans les questions d'organisation industrielle. Son activité est centrée sur l'implémentation d'une démarche Lean au sein des entreprises, ainsi que leur chaîne de sous-traitance. A l'occasion d'une rencontre, il présente son activité, sa vision de l'industrie aéronautique et les voies d'amélioration. Il propose ainsi une vision qui diffère quelque peu des standards établis.



Pouvez-vous présenter GeoLean et son rôle, notamment dans le secteur aéronautique ?



GeoLean est une entreprise française de 110 personnes, avec des filiales aux Etats-unis, en République tchèque, en Pologne et un bureau en ...