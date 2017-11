Orbital ATK valide son rachat par Northrop Grumman

Les actionnaires d'Orbital ATK ont visiblement été séduits par la proposition de Northrop Grumman. Le groupe propose un rachat pour un montant de 7,8 Md$ en numéraire, ainsi qu'une prise en charge de sa dette à hauteur de 1,4 Md$. Les actionnaires recevront ainsi une rémunération de 134,5 dollars par action. Le cours de l'action avait bondi de plus de 20% au moment de l'annonce du rachat, et se maintient depuis autour de 132 $.



L'acquisition d'Orbital ATK par Northrop Grumman va bon train. Le 29 novembre, les actionnaires du premier ont validé à une large majorité leur rachat par le second. L'opération, dévoilée en septembre, avait déjà été validée par les conseils d'administration des deux entreprises d'aéronautique et de défense . Northrop Grumman espère la finaliser au premier semestre 2018, après avoir reçu l'accord des autorités américaines.Les actionnaires d'Orbital ATK ont visiblement été séduits par la proposition de Northrop Grumman. Le groupe propose un rachat pour un montant de 7,8 Md$ en numéraire, ainsi qu'une prise en charge de sa dette à hauteur de 1,4 Md$. Les actionnaires recevront ainsi une rémunération de 134,5 dollars par action. Le cours de l'action avait bondi de plus de 20% au moment de l'annonce du rachat, et se maintient depuis autour de 132 $.On pourra néanmoins noter une subtile différence lexicale : là où Orbital ATK parle d'un «», Northrop Grumman ne mentionne qu'une «».