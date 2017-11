Le patron d'Airbus DS plaide pour un avion de combat commun franco-allemand

Le directeur général d'Airbus Defense and Space a plaidé en faveur d'une collaboration franco-allemande pour un avion de combat commun, en coopération avec Dassault Aviation, conformément à la décision annoncée par Paris et Berlin en juillet. Après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, "il y a une opportunité unique d'oeuvrer réellement au rapprochement européen. Il ne faut pas rater cette occasion", a déclaré Dirk Hoke dans un entretien publié lundi sur le site internet des Echos. "La France et l'Allemagne doivent prendre le leadership et inviter évidemment les autres pays européens à les rejoindre. Dassault et Airbus ont des capacités parfaitement complémentaires pour le faire", a-t-il ajouté. Paris et Berlin ont lancé en juillet dernier le projet de développer un avion de combat européen, destiné à remplacer leurs flottes actuelles respectives. Cette nouvelle génération d'avions de combat, qui doit faire l'objet d'une feuille de route conjointe d'ici à mi-2018, succèderait au Rafale français ainsi qu'au Tornado et à l'Eurofighter allemand. Il permettrait à l'Europe de maintenir son rang alors que les Etats-Unis tentent d'imposer le F-35 de Lockheed Martin, déjà choisi par plusieurs capitales européennes. Selon Dirk Hoke, "la déclaration (franco-allemande) du 13 juillet offre une chance de revenir à un modèle plus raisonnable" car "l'Europe ne peut pas continuer à entretenir trois avions de combats différents", soit les Rafale, Eurofighter et Tornado. Il estime que ce projet nécessitera une étroite collaboration entre Airbus, qui produit l'Eurofighter, et Dassault, qui a développé le Rafale. "Ma seule certitude est qu'il n'y aura pas de nouveaux projets européens sans une collaboration intense et forte entre Airbus et Dassault", a-t-il estimé. "Il nous faut trouver une solution gagnant-gagnant pour créer ensemble l'avion de la sixième génération qui permettra à toute l'industrie aéronautique européenne de maintenir ses compétences dans la défense". Sinon, a mis en garde Dirk Hoke, "elle serait amenée à disparaître." "Ce n'est qu'en investissant ensemble dans un programme de plusieurs milliards d'euros pour un système de sixième génération que l'Europe assurera sa souveraineté", a-t-il conclu.