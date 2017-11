Lufthansa donne un aperçu de sa nouvelle classe affaires sur 777X

full access » sur 777X, corrigeant le principal reproche que l'on pouvait trouver à sa Business actuelle. Elle a publié deux images de sa future classe le 23 novembre.



On remarque ainsi que tous les fauteuils permettent un accès direct au couloir, un attribut devenu un standard dans l'industrie. Mieux, les rangées sont aménagées alternativement en 1-1-1 ou 1-2-1, offrant un très vaste espace au passager voyageant sur le siège unique du milieu et lui garantissant une intimité maximale.



© Lufthansa

La compagnie souligne également que l'ergonomie du siège a été travaillée pour améliorer le confort des passagers dormant sur le côté, notamment au niveau des épaules, et que chaque fauteuil sera doté d'un écran plus grand que ceux actuellement en service.



La nouvelle classe affaires entrera en service sur les 777X commandés par la compagnie à partir de 2020. Elle devrait également être installée chez les autres compagnies du groupe Lufthansa (Swiss et Austrian).

Lufthansa avait annoncé une commande pour 34 Boeing 777-9 en 2013, dont une vingtaine a été finalisée à ce jour.





© Boeing La classe affaires du groupe Lufthansa va faire un bon en avant à partir de 2020. Confrontée à une belle montée en gamme de ses concurrents, la compagnie aérienne allemande a confirmé qu'elle allait passer en «» sur 777X, corrigeant le principal reproche que l'on pouvait trouver à sa Business actuelle. Elle a publié deux images de sa future classe le 23 novembre.On remarque ainsi que tous les fauteuils permettent un accès direct au couloir, un attribut devenu un standard dans l'industrie. Mieux, les rangées sont aménagées alternativement en 1-1-1 ou 1-2-1, offrant un très vaste espace au passager voyageant sur le siège unique du milieu et lui garantissant une intimité maximale.La compagnie souligne également que l'ergonomie du siège a été travaillée pour améliorer le confort des passagers dormant sur le côté, notamment au niveau des épaules, et que chaque fauteuil sera doté d'un écran plus grand que ceux actuellement en service.La nouvelle classe affaires entrera en service sur les 777X commandés par la compagnie à partir de 2020. Elle devrait également être installée chez les autres compagnies du groupe Lufthansa (Swiss et Austrian).Lufthansa avait annoncé une commande pour 34 Boeing 777-9 en 2013, dont une vingtaine a été finalisée à ce jour.