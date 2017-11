Le NAVAIR commande les moteurs du CH-53K à GE Aviation

L'étalon roi aura bientôt plus de 22 000 chevaux sous le rotor. L'US Naval Air Systems Command (NAVAIR) vient en effet de passer le 17 novembre la première commande pour 22 turbines T408-GE-400 à GE Aviation, afin de motoriser les premiers hélicoptères CH-53K de série, sobrement surnommés King Stallion. Ce contrat de 143 M$ porte sur les deux premiers lots de production initiale à cadence basse (LRIP), ainsi que le soutien logistique et les pièces associés. Il fait suite au Milestone C du Conseil des acquisitions de la défense américaine (DAB) en avril dernier, qui ouvrait la voie à la production de l'hélicoptère de transport lourd. Les moteurs doivent être livrés d'ici juillet 2021.



Désigné GE38-1B par GE Aviation, le T408-GE-400 met en oeuvre de 7 378 chevaux sur arbres chacun. Il en faut trois pour équiper le CH-53K. Ce moteur doit conférer au King Stallion des capacités d'emport interne et externe bien supérieures, notamment en conditions haut et chaud, à celles du CH-53E Super Stallion. Le T408-GE-400 se veut ainsi 57 % plus puissant, avec 18 % de consommation 63 % de pièces en mois que les turbines T64, également produites par GE Aviation, du CH-53E.



Le NAVAIR souhaite acquérir 200 exemplaires du CH-53K auprès de Lockheed Martin, pour équiper l'US Marine Corps (USMC). Cela représente donc des commandes potentielles pour plus de 600 moteurs. Avant cela, le T408-GE-400 doit obtenir sa Capacité opérationnelle initiale (IOC) en 2019.