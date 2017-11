Le plus grand campus d'ingénierie aéronautique prend forme à Toulouse

Toulouse renforce encore un peu sa place dans l'aéronautique européenne et mondiale. L'ENAC, l'ISAE SUPAERO et l'Onera viennent de s'associer pour doter la ville du « plus grand campus mondial d'ingénierie aéronautique ». Le projet, baptisé Toulouse Graduate School in Aerospace Engineering (TSAE), a été labellisé début novembre par l'Agence nationale de la recherche (ANR).



La Graduate School in Aerospace Engineering pourra accueillir en son sein plus de 250 chercheurs et plus de 280 doctorants et post-doctorants. Ils disposeront d'importants matériels de recherche, dont des plateformes expérimentales « uniques au monde en milieu académique » à en croire le ...