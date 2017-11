Weaving a cédé sa participation au sein d'Aigle Azur

Le groupe Weaving a annoncé jeudi avoir cédé sa participation minoritaire de 32% au capital de la compagnie aérienne Aigle Azur, deuxième transporteur aérien français, à l'entrepreneur spécialisé dans le secteur David Gary Neeleman. "Notre exigence était double dans la sélection du nouveau partenaire: d'une part, donner de nouveaux moyens à la compagnie pour qu'elle écrive une nouvelle page de son histoire, d'autre part, s'appuyer sur un nouvel actionnaire qui connaisse parfaitement le secteur et soit en mesure de pérenniser l'entreprise. Ces conditions sont aujourd'hui réunies", a indiqué Meziane Idjerouidene, président de Weaving, cité dans un communiqué. David Gary Neeleman a créé et développé quatre compagnies aériennes indépendantes --Morris Air, WestJet, JetBlue et Azul-- et est entré au capital de TAP Air Portugal en 2015. Weaving (ex-GoFast) avait racheté Aigle Azur en 2001 et décidé d'ouvrir son capital en 2010 afin d'étendre son modèle sur le secteur long-courrier. En 2012, le groupe chinois HNA était entré au capital de la compagnie française. Le groupe Weaving est présent dans différents secteurs d'activité tels que le transport et la logistique (GoFast Freight Forwarding, GoFast Travel, Hélifirst), la communication (Dagobert) et l'investissement (Weaving Invest). Deuxième transporteur français après Air France, Aigle Azur, créée en 1946, emploie quelque 1.200 salariés. La compagnie dessert l'Algérie, le Portugal, le Mali, la Guinée, le Liban, la Chine et le Sénégal et transporte quelque 2 millions de passagers par an. Les 68% restants du capital sont détenus par Lu Azur (20%) et HNA (48%).