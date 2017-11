Dubai Airshow 2017 : Air Sénégal s'engage auprès d'Airbus pour deux A330neo

Le dernier jour du salon aéronautique de Dubaï réserve encore quelques annonces. Airbus a ainsi annoncé le 16 novembre la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Air Sénégal pour la vente de deux A330neo. Si elle est confirmée, le montant de cette commande pourrait atteindre plus de 580 M$ selon les prix catalogue. La livraison de deux appareils - des A330-900 - est prévue pour 2018.



Si ce contrat potentiel apparaît comme relativement modeste, il marquerait la première commande de l'A330neo en Afrique. Il concrétiserait aussi l'arrivée d'A330 dans une compagnie d'État sénégalaise. Avant Air Sénégal, c'était Sénégal Airlines qui avait commandé deux Airbus A330 à Airbus en 2009. Ces appareils n'ont jamais été pris en compte par la compagnie, qui a fait faillite début 2016. Elle a ensuite été remplacée par Air Sénégal.



Selon le communiqué d'Airbus, les deux A330neo doivent permettre à Air Sénégal de « développer son réseau de lignes moyen et long-courrier ». Pour Philippe Bohn, directeur général d'Air Sénégal, « cette transaction témoigne des ambitions du Sénégal en matière de croissance économique et s'inscrit dans le cadre de sa stratégie pour la progression du pays vers l'émergence (Plan Sénégal émergent). »