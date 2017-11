Le MIT se dote d'une nouvelle soufflerie Frères Wright

Preuve que les Etats-Unis ont décidé de remettre des moyens conséquents dans leur parc de souffleries, le prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) a décidé de remplacer le vénérable Wright Brothers Wind Tunnel. Il faut dire qu'il avait atteint l'âge canonique de 79 ans. Le futur équipement, qui conservera le nom des deux pionniers de l'aviation, deviendra « la plus grande et la plus sophistiquée des souffleries universitaires » des Etats-Unis selon le communiqué du MIT. Sa construction doit s'achever en 2020.



