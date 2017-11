Orbital ATK reporte d'au-moins 24 heures le lancement de sa capsule Cygnus

Orbital ATK a dû annuler au tout dernier moment samedi le lancement de sa capsule Cygnus pour une mission d'approvisionnement de la Station spatiale internationale (ISS), à cause de la présence inattendue d'un avion dans la base de lancement, a annoncé la société américaine sur Twitter. Le décollage était prévu à 12h37 GMT (7h37 locales) depuis le centre spatial de Wallops Island, sur la côte de Virginie (est). La prochaine fenêtre de tir s'ouvrira dimanche à 12:14 GMT (7:14 locales). Il s'agit de la huitième mission de livraison de fret de cette société vers l'avant-poste orbital en vertu d'un contrat de 1,9 milliard de dollars avec la Nasa. Cygnus doit acheminer 3,3 tonnes d'aliments, de fournitures, d'équipements et de matériels pour des expériences scientifiques, y compris un satellite qui doit tester la façon dont les bactéries se développent en microgravité. Cela devrait permettre de déterminer la quantité minimum d'antibiotiques nécessaires pour les neutraliser. "La résistance microbienne aux antibiotiques pourrait présenter un risque pour les astronautes dans l'espace où leur système immunitaire est affaibli", a expliqué la Nasa. "Les chercheurs pensent que les résultats de ces expériences devraient aider à concevoir des antibiotiques efficaces pour protéger les astronautes lors de missions de longue durée dans l'espace", a poursuivi l'agence américaine, qui espère pouvoir lancer des missions habitées vers la planète Mars dans les années 2030. Une fois que Cygnus aura atteint l'ISS et aura vidé sa cargaison, elle sera chargée de déchets. Elle sera ensuite désamarrée en décembre et plongera dans l'atmosphère, se désintégrant au-dessus de l'océan Pacifique. La capsule doit aussi déployer 14 minisatellites de type "Cubesat". L'équipage actuel de l'ISS se compose de six astronautes: trois Américains, un Italien et deux Russes. js/leo/eb