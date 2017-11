Les pilotes de la compagnie colombienne Avianca suspendent leur grève

Les pilotes de la compagnie aérienne colombienne Avianca, deuxième plus importante d'Amérique latine, ont annoncé vendredi la suspension de leur mouvement de grève qui avait débuté le 20 septembre dernier pour obtenir une revalorisation de 20% de leur salaire. La grève, suivie par 700 des 1.388 pilotes de la compagnie, cessera lundi même si aucun accord n'a été conclu avec la direction de la compagnie. "Malgré le refus de (la direction de) Avianca S.A de participer aux réunions (de négociations), l'ACDAC et les aviateurs civils syndiqués (...) ont décidé de suspendre la grève", a déclaré à la presse le Défenseur du peuple, Carlos Negret, qui a agi comme médiateur au nom du gouvernement dans ce long conflit. La grève était menée par le syndicat Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC). Ce mouvement a provoqué l'annulation de plus 6.000 vols et fait perdre chaque jour 2,5 millions de dollars (2,1 millions d'euros) à Avianca, a indiqué la direction de la compagnie. Avianca, deuxième compagnie d'Amérique latine après Latam, dessert plus d'une centaine de destinations dans 26 pays du continent américain et en Europe.