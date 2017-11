Air Côte d'Ivoire obtient 115 millions d'euros de la BAD pour son développement

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé un financement de 115 millions d'euros à Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale ivoirienne, pour moderniser sa flotte et ouvrir de nouvelles dessertes, a annoncé jeudi l'institution. Le Conseil d'administration du Groupe de la "BAD a approuvé (...) un prêt de 98,06 millions d'euros et une garantie partielle de risques du Fonds africain de développement de 17,06 millions d'euros au profit d'Air Côte d'Ivoire afin de permettre à la compagnie aérienne de moderniser et d'étendre son réseau", selon un communiqué transmis à l'AFP. Ce financement rentre dans le cadre d'un Partenariat public-privé d'un montant total de 253 millions d'euros pour développer la compagnie nationale aérienne ivoirienne, partenaire d'Air France. Elle entend profiter de ce financement pour ouvrir de nouvelles dessertes vers Nouakchott en Mauritanie, Bangui en Centrafrique et Luanda en Angola, et elle devrait créer 700 nouveaux emplois d'ici 2020, selon le communiqué. En aidant Air Côte d'Ivoire, la BAD entend stimuler l'industrie aéronautique régionale, encore faible. "En dépit d'une croissance récente, le secteur du transport aérien en Afrique de l'Ouest et du Centre demeure faible, entravant ainsi la croissance économique et l'intégration régionale", selon la BAD. Le financement obtenu par Air Côte d'Ivoire aidera "l'Afrique de l'Ouest et du Centre à remonter son retard par rapport au reste du continent en matière de transports aériens", estime la Banque. Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, avait appelé récemment à Abidjan les compagnies aériennes africaines à baisser leurs tarifs, jugés trop chers, afin de participer à la croissance du secteur. Air Côte d'Ivoire a transporté 850.000 passagers en 2017, contre 700.000 en 2016, et prévoit d'atteindre 950.000 passagers en 2018. La compagnie a annoncé l'acquisition de cinq nouveaux avions d'ici à trois ans pour poursuivre son expansion en Afrique où elle dessert déjà 20 capitales. Air Côte d'Ivoire compte déjà quatre appareils Bombardier Q400, quatre Airbus A319 et deux Airbus A320. Air Côte d'Ivoire, créée en 2012 après la faillite d'Air Ivoire, est détenue à 58% par l'Etat ivoirien, à 23 par le groupe privé ivoirien Goldenrod, par Air France à 11% et par la Banque ouest-africaine de développement à 8%, selon les chiffres fournis par la compagnie. Son capital a régulièrement augmenté, de 25 milliards de francs CFA (38 millions d'euros) en janvier 2013, à 130 milliards FCFA (200 millions d'euros) actuellement.