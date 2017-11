Nouvelle aérogare pour l'aéroport de Montpellier

Montpellier monte en puissance. Parti pour enregistrer une cinquième année de croissance consécutive, l'aéroport va sensiblement renforcer ses capacités d'accueil et de traitement, ainsi que ses services, avec un plan d'investissement de 70 MEUR jusqu'en 2025. Les actionnaires publics de la société gestionnaire Aéroport Montpellier Méditerranée - État (60 %), CCI de l'Hérault (25 %) et collectivités territoriales (1 %) - viennent d'approuver une première tranche d'investissements de 26,6 MEUR début novembre. La seconde tranche de 43,3 MEUR est prévue pour la période 2021-2025.



Cette première phase a pour but de faire passer la capacité d'accueil de l'aéroport à ...