Emirates tient son 100ème Airbus A380

Statistiquement, en prenant en compte la structure du réseau d'Emirates et la taille de sa flotte, près d'un passager sur deux ayant déjà volé à bord d'un A380 l'a fait à l'aide d'un appareil portant les couleurs de la compagnie de Dubaï.



"C'est un moment fort pour Emirates, pour Airbus et pour les nombreux partenaires impliqués dans le programme A380. Il ne fait aucun doute que l'A380 a eu un impact extrêmement positif sur l'industrie aéronautique et sur le secteur de l'aviation au sens large, avec à la clé des centaines de milliers d'emplois. Il a également contribué à stimuler l'innovation et le développement de produits au sein de nombreuses activités connexes tels que les services au sol, la restauration, les infrastructures aéroportuaires, ou encore les équipements en cabine." a déclaré le Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, le président d'Emirates Group lors de la cérémonie de livraison. Etaient aussi présent lors de l'événement Tim Clark, le président de la compagnie, Tom Enders, le président d'Airbus, et Dominic Horwood, directeur Clients et Services de Rolls-Royce.



Les 99 autres A380 de la compagnie ont déjà transporté plus de 80 millions de passagers aux quatre coins du globe, Emirates positionnant son super jumbo sur 48 destinations. Un grand nombre des passagers d'Emirates auront aussi emprunté la désormais célèbre "Concourse A" du terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï, des installations aux dimensions gigantesques, conçues spécialement pour l'accueil d'une vingtaine d'A380 en simultané durant les grandes vagues de correspondances quotidiennes de la compagnie, notamment entre l'Europe et l'Asie.



Les A380 d'Emirates ont aussi lancé deux produits qui ont fortement détoné dans l'industrie du transport aérien, avec la zone avant du pont supérieur aménagé en véritable spa, accompagné de sa célèbre douche pour les passagers voyageant en première classe, et la zone du bar offerte aux passagers des classes première et affaires.





La zone Spa, avec sa célèbre douche, pour les passagers voyageant en First. Image © Copyright Emirates



Le bar et son lounge situés sur le pont supérieur. Image © Copyright Emirates

Mais les A380 d'Emirates ont aussi évolué depuis la mise en service du premier exemplaire en 2008, aussi bien avec une augmentation graduelle de la masse maximale des appareils, que par des améliorations continues en cabine pour les passagers (augmentation de la taille des écrans des IFE dans toutes les classes, ajout de prises USB et HDMI en classe économique, live TV...).



L'accroissement du rayon d'action des A380 lui a par ailleurs permis de décrocher le record du vol commercial le plus long opéré en A380, avec la liaison Dubaï-Auckland inaugurée en mars 2016 (plus de 14 000 km, durée de plus de 16h). A noter aussi que depuis son 90ème exemplaire, les A380 de la compagnie de Dubaï sont désormais motorisés par des Trent 900 fournis par Rolls-Royce.



Emirates opère avec différents types de configuration cabine pour ses A380 afin de mieux s'adapter au yield de ses destinations : deux configurations en triclasse de 489 et 517 siėges et, depuis deux ans, d'une version biclasse de 615 sièges, record mondial de capacité pour un avion commercial.





Les Suites en première classe. Image © Copyright Emirates



La classe économique des A380 d'Emirates. Image © Copyright Emirates



En attendant la prochaine décennie



Évidemment, si le modèle des compagnies du Golfe n'est pas aujourd'hui remis en question, la crise régionale liée à la chute des cours du pétrole et la forte concurrence de ses deux grandes voisines pèsent sur la croissance d'Emirates.



La compagnie a d'ailleurs freiné les livraisons de ses A380 pour limiter sa surcapacité, tout en étant aussi victime de la saturation des installations aéroportuaires de son hub, en attendant de déménager à Dubai World Central au cours de la prochaine décennie.



Airbus a de son coté dû s'adapter pour réduire les cadences de production de l'A380 en préservant la rentabilité des appareils sortant de chaîne, en attendant de nouvelles commandes. L'avionneur européen a aussi devoilé l'A380plus lors de la derniėre édition du salon du Bourget en juin, une version en phase d'études offrant jusqu'à 13% de réduction du coût par siège par rapport à l'actuel A380 en configuration standard, préservant ainsi l'écart avec la future famille 777X de Boeing (lire l'article :



Une hypothétique version remotorisée, très attendue par Emirates, pourrait quant à elle voir le jour au milieu de la prochaine décennie, notamment en fonction des avancées technologiques des motoristes et en particulier chez Rolls-Royce.





