L'Indonésie s'équipe du NASAMS de Kongsberg

Une semaine après la Lituanie, c'est au tout de l'Indonésie de sélectionner le système de défense anti-missile NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) de l'industriel norvégien Kongsberg. Le contrat de 77 millions de dollars ne comprend cependant pas la commande des missiles, qui feront l'objet d'un accord de gouvernement à gouvernement entre les États-Unis et l'Indonésie.



Doté d'une capacité BMC4I (Battle management, command, control, computers, communications and intelligence), le NASAMS est destiné à protéger contre des menaces aériennes, des drones, aux missiles de croisière. Il est équipé de missiles AMRAAM (Advanced medium range air-to-air missile) AIM-120 de Raytheon.



Outre la Norvège, le système a été exporté aux Etats-Unis, en Espagne, aux Pays-Bas, en Finlande, et à Oman.