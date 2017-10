L'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace a annoncé mardi un bénéfice annuel en recul de 32,1% à 73,4 millions d'euros mais s'est félicité d'un "fort second semestre" malgré les mauvaises performances de sa branche de fabrication de sièges. "La bonne performance réalisée au second semestre montre que le redressement industriel et la transformation du Groupe Zodiac Aerospace sont engagés", s'est félicité Yann Delabrière, président du directoire, cité dans le communiqué, souhaitant "atteindre un niveau de performance durable, tant sur le plan de la satisfaction de nos clients que sur le plan financier". L'entreprise, qui est en passe d'être rachetée par le groupe aéronautique Safran, dit dans son communiqué s'attendre pour le prochain exercice à "un chiffre d'affaires en légère baisse, un résultat opérationnel courant en progression significative et une génération de trésorerie qui devrait rester forte". L'équipementier, affecté par les difficultés de son activité d'aménagement de cabines et notamment la production de sièges d'avions, avait abaissé au printemps sa prévision de résultat opérationnel courant pour 2016/2017, l'estimant entre 200 et 220 millions d'euros. Il est finalement ressorti dans le haut de cette fourchette, à 217,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant enregistre en particulier au second semestre "un gain de 229 millions d'euros après une perte de 11 millions d'euros au premier semestre", selon le communiqué. "Zodiac Aerospace aborde avec confiance les prochaines étapes de son développement", a ajouté Yann Delabrière. Parmi ses priorités stratégiques, le groupe cite "le rétablissement des relations avec ses clients, qui ont été détériorées pendant la crise", affirmant qu'elle "est en bonne voie de réalisation grâce aux progrès réalisés par les branches Cabin (cabine) et Seats (siège), en termes de délais et de qualité". L'équipementier aéronautique est affecté depuis 2015 par des retards dans sa branche sièges et des difficultés sur la production de toilettes qui avait eu un impact sur la montée en cadence d'Airbus sur l'A350 et suscité de vives critiques de la part de l'avionneur européen. L'activité sièges est en recul de 10,2% sur l'exercice "en raison des difficultés industrielles que traverse la branche, d'une baisse d'activité et aussi, au second semestre, d'une base de comparaison défavorable avec l'exercice précédent", selon l'industriel. "Nous ne nous attendons pas à un rétablissement pour cette année fiscale" concernant cette branche, a expliqué M. Delabrière lors d'une conférence avec des analystes. Le second semestre a été marqué par "un rattrapage et une accélération des ventes de la branche Aerosystems, tandis que les activités Aircraft Interiors (aménagements intérieurs) affichent une baisse, s'expliquant par le recul de la branche Seats (sièges)", selon le groupe. L'activité aménagement de cabines s'est "stabilisée au second semestre" et affiche une croissance organique de 3,2% pour le quatrième trimestre grâce à "la résorption des retards et la montée réussie du programme A350XWB et un bon niveau d'activité sur les galleys" (cuisines de bord). La branche Aerosystems, qui représente 43,6% du chiffre d'affaires total, a réalisé pour sa part un chiffre d'affaires en progression de 3,4% sur l'ensemble de l'exercice, à 2,235 milliards d'euros.